L'autobús masclista d'Hazte Oír abandona Barcelona

L'autobús masclista de l'associació Hazte Oír ha abandonat la ciutat de Barcelona passades les quatre de la tarda, segons han confirmat fonts municipals i dels Mossos d'Esquadra. Una concentració a la Diagonal de la capital catalana ha protestat aquest dilluns per la seva presència, on les diputades de la CUP Maria Sirvent i Natàlia Sánchez, i la regidora Eulàlia Reguant, han estat apartades pels Mossos.



Denuncia de la fiscalia i l'Ajuntament

La fiscalia ha presentat una denúncia contra els responsables de l'associació Hazte Oír i ha demanat que s'immobilitzi l'autobús que tenia previst circular pels carrers de Barcelona aquest dilluns. Argumenta que el vehicle és una propaganda "que ataca la dignitat, els drets i la llibertat de les dones". L'autobús està retolat amb una imatge de Hitler i el lema "No es violència de gènere, és violència domèstica. Les lleis de gènere discriminen l'home".El consistori s'empara en la Llei de publicitat de Catalunya o en l'ordenança municipal de civisme. En concret, apel·la el capítol primer, que regula els atemptats contra la dignitat de les persones, han explicat a l'ACN fonts municipals. En aquest cas concret, la sanció pot arribar als 1.500 euros. Desenes de persones de persones s'han concentrat a la Diagonal per impedir que pugui accedir i circular lliurement per la ciutat. Organitzacions d'esquerra independentista com Arran ja han avisat que no són benvinguts a la capital catalana. En la protesta hi han participat les diputades de la CUP Maria Sirvent i Natàlia Sànchez Dipp, que han estat apartades de davant de l'autobús per agents dels Mossos d'Esquadra.

En el seu escrit, el fiscal constata que l'autobús comet un delicte en l'exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts per la Constitució, en concret en la modalitat de la dignitat de les persones per raons de gènere previst en l'article 510.a del Codi Penal, ja que està humiliant o desacreditant el col·lectiu de dones i les organitzacions que defensen la igualtat entre homes i dones, "sense que aquests fets estiguin emparats per la llibertat d'expressió".

Les diputades de la CUP Maria Sirvent i Natàlia Sànchez Dipp, apartades de davant de l'autobús d'Hazte Oír per agents dels Mossos d'Esquadra. Foto: Adrià Costa



Fiscalia cita jurisprudència del TC i del Tribunal Europeu dels Drets Humans que estableix que "els discursos de l'odi no resulten emparats per les garanties de la llibertat d'expressió". L'escrit apunta que els responsables de la campanya '#StopFeminazis' no es limiten a demanar la derogació de les lleis de gènere, sinó que ho fan en termes "ofensius, humiliant i desacreditant" el col·lectiu de dones i les organitzacions feministes, establint "un clar paral·lelisme amb el règim Nacional Socialista de l'Alemana nazi, responsable del major crim contra la humanitat".



"És una propaganda que ataca la dignitat, els drets i la llibertat de les dones, creant un clima que normalitza la discriminació contra les dones i les insulta en vincular les seves idees amb el règim nacional socialista", conclou.

Aturat a Barcelona

Se n'ha fet ressò la periodista de Catalunya Ràdio Montse Poblet a través de Twitter. Fonts municipals han confirmat a NacióDigital que la Guàrdia Urbana ha denunciat el bus per infracció de l'ordenança de convivència i llei de publicitat de Catalunya.

Els joves que retenen el bus de #hazteoira la Diagonal de #Barcelona arranquen els adhesius que el cobreixen pic.twitter.com/iAuBUpF3O7 — Montse Poblet (@montsepoblet) 4 de març de 2019

El vehicle té previst recórrer la capital catalana difonent missatges contra el "feminisme radical", juntament amb Madrid, València, Sevilla, Pamplona i Cadis. L'autobús està retolat amb una imatge de Hitler i porta com a lema "No és violència de gènere, és violència domèstica" i "les lleis de gènere discriminen a l'home".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor