Els membres de Ciutadans i PSC a la mesa defensen no debatre propostes «inconstitucionals»

Després de la compareixença del president del Parlament, han estat dos membres més de la mesa de la cambra els qui han donat el seu testimoni davant el Tribunal Suprem, José María Espejo-Saavedra, de Ciutadans, i David Pérez, del PSC. Espejo-Saavedra, a preguntes de la fiscal Madrigal, ha expressat la seva oposició als acords de la mesa que "suposaven un desenvolupament de la resolució 1/11 d'inici del procés" i que sempre ho va fer constar, ja que el TC els havia advertit de la seva "il·legalitat".Espejo-Saavedra ha explicat que en diversos moments la majoria sobiranista va explicitar el seu rebuig als criteris del TC, que consideraven "que no estava per damunt del Parlament". En aquestes ocasions, els grups constitucionalistes van demanar un informe jurídic als lletrats de la cambra sobre la tramitació de les lleis de desconnexió i la majoria de la mesa ho va rebutjar. Espejo-Saavedra ha assegurat que el secretari general de la cambra va demanar als funcionaris de la institució que no es publiqués la llei del referèndum en el Butlletí Oficial del Parlament, però tot i així es va publicar.El vicepresident del Parlament ha explicat que en el moment d'aprovar la llei de pressupostos hi havia una partida per a referèndums, va advertir que era una "il·legalitat", però la seva posició "va ser escoltada, però no atesa". Ha recordat també que les lleis de desconnexió van ser admeses a tràmit malgrat que ell va advertir de la "il·legalitat" per contravenir el mandat del TC. Segons ell, existia un "pla" per tramitar les lleis i modificar l'ordre del dia "de manera irregular" el 6 de setembre, el que ha qualificat de "frau de llei".Espejo-Saavedra s'ha referit a una "deriva independentista del Diplocat" que va provocar que ell i altres dirigents constitucionalistes no assistissin als actes de l'entitat. L'advocada Judit Gené li ha preguntat aleshores sobre si recordava diversos actes del Diplocat en què hi havia hagut com a convidats figures conegudes del món unionista, com dirigents de Societat Civil Catalana. Espejo-Saavedra no ho ha recordat.El secretari de la mesa David Pérez (PSC) ha coincidit en les línies argumentals d'Espejo-Saavedra. Ha afirmat que la mesa ha de decidir si admet una iniciativa o no "en funció de si compleix els requisits establerts pel reglament i també per les lleis". En aquest sentit, ha subratllat que "hi ha l'obligació d'inadmetre una iniciativa quan es contradiuen els preceptes constitucionals". Ha assegurat que els membres de la mesa rebien l'advertiment que es podria incórrer en conseqüències penals si es desobeïa un requeriment del TC. Pérez ha explicat que sovint feia constar un vot particular fent constar que estaven advertits.David Pérez ha especificat que durant cinc ocasions al llarg del procés va demanar un informe jurídic als lletrats i en totes les cinc ocasions la majoria de la mesa ho va rebutjar. Sobre la compareixença demanada pel president Puigdemont davant del Parlament el 4 d'octubre per informar dels resultats de l'1-O, Pérez ha expressat que van votar en contra "perquè estava clar que era per explicar els resultats de l'1 d'octubre".Pérez ha explicat que va expressar la seva posició contrària a l'admissió a tràmit de la llei del referèndum. Ha corroborat el que ha Espejo-Saavedra ha explicat sobre el rebuig del secretari general a publicar-la al BOP.

