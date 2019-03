Torra presentarà una queixa als grups del Parlament Europeu per permetre la conferència de Vox

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat aquest dilluns que presentarà una queixa als grups del Parlament Europeu per haver autoritzat que el partit d'ultradreta Vox faci una conferència sobre Catalunya a l'Eurocambra , anunciada per a aquest dimecres.Torra considera una "vergonya" i "indigne" que l'Eurocambra doni accés al "feixisme". Ho ha dit a Bellaguarda (Garrigues) on ha inaugurat una plaça batejada amb el nom d'1 d'octubre. Torra també ha respost a l'exsecretari d'estat de Seguretat, José Antonio Nieto, que l'única violència que hi va haver l'1-O va ser la de la policia espanyola i la Guàrdia Civil.El president de la Generalitat no entén que el Parlament Europeu permeti entrar un partit "feixista i xenòfob", amb polítics "demòcrates", i més quan, ha dit, "estem patint la repressió" ja que a l'expresident Carles Puigdemont i al mateix Torra no se'ls va autoritzar la conferència que volien fer al mateix parlament.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor