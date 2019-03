VÍDEOS Les defenses es rebel·len contra la mà dura de Marchena

Jordi Pina i Marina Roig, per transmetre queixes formals en aquest mateix sentit.



L'advocada de Jordi Cuixart ha defensat que Torrent també era un testimoni de fets que són "objectes d'acusació" -en referència al referèndum de l'u d'octubre i a la manifestació a les portes de la conselleria d'Economia- i, per tant, d'importància per a les parts, que tenen l'objectiu de "descobrir la realitat dels fets o la veritat material" en aquest judici.

L'inici de la sessió de tarda d'aquest dilluns al Tribunal Suprem ha estat carregat de tensió. Manuel Marchena i les defenses han topat per la temàtica de les preguntes que es podien o no es podien fer a Roger Torrent. En un primer moment, el president del tribunal que jutja els líders independentistes ha esbroncat Andreu Van den Eynde , que reclamava poder demanar a Torrent sobre qüestions de l'1-O i el 20-S.Les defenses han protestat reiteradament per aquesta decisió, i Van den Eynde ha demanat poder expressar igualment les preguntes, de cara a "impugnar" posteriorment -no ha arribat a precisar davant quina instància, però ha estat evident que es referia a la justícia europea- per vulneració de la tutela judicial. Marchena tampoc li ha concedit aquesta petició. Just després han intervingutL'interrogatori al president del Parlament ha acabat sense cap més pregunta de les defenses.

