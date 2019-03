VÍDEO Marchena prohibeix preguntar a Torrent sobre l'1-O i el 20-S i esbronca durament Van den Eynde

A preguntes d'Andreu van den Enyde s'ha viscut un dels moments de més tensió a la sala, durant la jornada d'aquest dilluns del judici de l'1-O. El jutge Manuel Marchena ha impedit que l'advocat de Junqueras i Romeva preguntés al president del Parlament, Roger Torrent, sobre els fets del 20-S i el referèndum de l'1-O."No admetrem preguntes que trenquin el principi de contradicció", ha dit Marchena, que ha explicat que el testimoni ha estat citat per l'acusació popular unes qüestions concretes, per "il·lustrar" sobre el contingut de l'activitat parlamentària, i que les altres parts només podrien preguntar-li per aquestes mateixes qüestions.Les defenses han protestat reiteradament per aquesta decisió, i Van den Eynde ha demanat poder expressar igualment les preguntes, de cara a "impugnar" posteriorment -no ha arribat a precisar davant quina instància, però ha estat evident que es referia a la justícia europea- per vulneració de la tutela judicial. Marchena tampoc li ha concedit aquesta petició.

