VÍDEO Els motius de Piqué pels quals tothom hauria de visitar Catalunya

"Tothom hauria de visitar Catalunya un cop a la vida". Aquesta és la sentència de Gerard Piqué en una campanya turística de Catalunya Experience, on el capità del Futbol Club Barcelona es desfà en elogis pel territori i el país.Piqué encapçala la campanya "Acceptes el repte de visitar Catalunya?" on destaca les virtuts de moltes de les zones de tot el territori català. El futbolista elogia en primera persona el caràcter de Catalunya, d'innovació i d'aprenentatge. "Catalunya és una terra de contrastos i no seríem qui som sense la riquesa de la nostra diversitat".El central i la campanya barregen l'essència de La Masia del Barça amb el treball i l'esforç que suposa estar competint amb els millors, un dels caràcters que defineixen Catalunya. "El repte és voler ser el millor".

