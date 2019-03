«La Vanguardia» i «El País» registren les pitjors xifres de la seva història en exemplars venuts en paper

La premsa en paper torna a patir una caiguda en les vendes d'exemplars. Segons ha avançat el digital El Español , les xifres de l'Oficina de la Justificación de la Difusión (OJD) del mes de gener escenifiquen una pèrdua del 14,1% de diaris en paper venuts respecte el mes de 2018. En total, la difusió de les sis principals capçaleres espanyoles (El País, ABC, El Mundo, La Vanguardia, El Periódico i La Razón) en el primer mes de l'any ha estat de 481.021 exemplars. En el total de vendes, cauen fins als 271.809 diaris als quioscos.Les xifres record negatives arriben amb La Vanguardia i El País. En el cas del diari barceloní, cau per primer cop en la seva història dels 20.000 diaris venuts, situant-se als 19.578 exemplars. En el cas de la difusió, cau fins els 91.969. Pel que fa a la capçalera madrilenya del Grupo Prisa arriba a cotes record negatives: una caiguda d'un 8,45% de vendes respecte l'any passat, amb 78.950 diaris venuts i una caiguda del 31,1% en difusió, arribant als 112.260 exemplars.Els altres diaris també registren pèrdues: ABC cau un 5,1% en la seva difusió (70.912 exemplars) i un 5,4% de vendes (49.042 diaris caiguts). El Mundo baixa un 7,4% en difusió (83.532 d'exemplars) i un 9,6% de pèrdua en vendes (51.203 exemplars). La Razón també ha caigut un 8,7% en difusió (un total de 63.894 exemplars) i un 4,2% en vendes (41.139 diaris). Per últim, El Periódico, capçalera adquirida recentment per Grupo Ibérico , també cau: en difusió un 8,4% (58.454) i en còpies venudes, un 1,6% menys (31.895 exemplars).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor