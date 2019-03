El Govern proposa construir un segon túnel a la línia del Vallès d'FGC

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha proposat la construcció d'un segon túnel a la línia del Vallès i Barcelona de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Aquesta millora reduiria en 15 minuts el trajecte, de manera que el total no superaria els 30 minuts, i doblaria els passatgers, passant dels 70 milions fins als 140 milions.Calvet, que ha anunciat el projecte, que fa reviure el conegut projecte del Túnel d'Horta ferroviari, durant la presentació de l'agenda estratègica de FGC fins a l'any 2030, ha explicat que per a l'any vinent hauran realitzat un estudi informatiu per valorar la iniciativa, que hauria de ser aprovat per l'ATM. De la mateixa manera, Calvet també ha assegurat que per al 2020 s'ha d'haver enllestit el projecte de la L8, que connectarà Plaça Espanya amb l'estació de Gràcia, per tal de poder-la licitar, encara que no ha apuntat cap data concreta.Durant la presentació del pla estratègic, Calvet ha explicat que la construcció d'un segon túnel faria els ferrocarrils "més competitius" respecte els cotxes, ja que es disminuiria l'estona del trajecte, i faria de FGC "una eina potent". De la mateixa manera, ha explicat que actualment la xarxa ferroviària "no dóna més de sí" i per tant, per "no morir d'èxit", cal ampliar-la. "És la gran infraestructura metropolitana per als propers anys", ha promès Calvet.En un sentit similar, el president de FGC, Ricard Font, ha assegurat que aquesta nova infraestructura permetria reduir el nombre de vehicles circulant a la C-58 i això portaria a una millora de l'aire que repercutiria en la lluita contra el canvi climàtic.Pel que fa a la L8, que Calvet ha qualificat de "projecte estrella", el conseller ha emplaçat FGC a treballar "incansablement" per poder enllestir un projecte per l'any vinent, encara que ha reconegut que de moment no es poden concretar ni dates ni fórmules de finançament. Per la seva banda, Font ha explicat que "el repte" és la construcció de tres noves estacions en aquesta línia, que permetrien doblar la capacitat fins als 40 milions de passatgers.Calvet també ha destacat la voluntat del Departament i de FGC d'acabar la integració interurbana de la línia entre el Baix Llobregat, el Bages i l'Anoia, que ha reconegut que té "mancances". Així, ha demanat "un calendari concret per definir el com i de quina manera" s'ha de desenvolupar el pla, i ha marcat el 2020, també, com a data límit.Calvet, que ha assegurat que l'objectiu és que FGC sigui una "opció de mobilitat competitiva", ha reiterat la seva crítica al servei de Rodalies, que ja va avançar al desembre del 2018 que demanarien la reobertura del traspàs de la gestió. Així, Calvet ha insistit que per millorar el servei és necessària una relació "bilateral" entre la Generalitat i la Moncloa que s'allunyi de la "unilateralitat" del govern espanyol."No ens volem queixar més, n'estic fart de queixar-me", ha etzibat Calvet, per després afegir que les "males infraestructures" de Rodalies fan "impossible" oferir un bon servei i fan que "el país se'n ressenti". Així, ha exigit al govern espanyol "més inversió en les infraestructures i solucionar el dèficit tarifari i el contracte programa amb RENFE" per seguir considerant-se "titulars" del servei.

