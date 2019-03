Marta Madrenas fa balanç del mandat municipal del govern de Girona

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas (PDECat), ha fet balanç aquest matí del mandat 2015-2019 al capdavant del govern de la ciutat. Madrenas ha basat la seva intervenció en quatre eixos: la ciutat de les persones, la ciutat de les oportunitats, la ciutat amable i sostenible i la ciutat referent. A l’acte hi han assistit tots els regidors de l’equip de govern: el regidor de Paisatge i Hàbitat Urbà, Narcís Sastre; el regidor de Cooperació, Cristobal Sanchez; el regidor d’Urbanisme, Activitats, Mobilitat i Via Pública, Joan Alcalà; la regidora d’Hisenda i Règim Interior, M. Àngels Planas; el regidor de Sostenibilitat, Medi Ambient, Participació, Seguretat i Cooperació, Eduard Berloso; la regidora de Promoció Econòmica, Desenvolupament Local, Turisme i Ocupació, Glòria Plana Yanes; el regidor de Cultura, Benestar Social i Ciutadania, Carles Ribas; la regidora d’Igualtat, Drets Socials i Habitatge, Eva Palau, i el regidor d’Educació i Esports, Josep Pujols.“Aquest ha estat el mandat de la consolidació del model de ciutat que vam iniciar el 2011, amb l’alcaldia de Carles Puigdemont, amb l’objectiu de posar Girona al mapa i de fer una ciutat per a les persones, però ha estat també, sobretot els dos últims anys, el mandat de posar les bases d’un nou model de ciutat, més amable, que protegeixi les persones, que generi oportunitats i que sigui referent en diversos àmbits, com la cultura, la gestió dels residus o la tecnologia”, ha subratllat la batllessa.Els 37.779 usuaris dels centres cívics, que han augmentat un 19% l’últim any; l’augment en el complement de les beques menjador i en les ajudes al lloguer d’habitatge i els 150.000 euros destinats a les ajudes per als casals d’estiu, o els 354 desnonaments evitats des del 2016 són algunes de les actuacions més destacades en l’àmbit de l’acció adreçada a les persones.“Ens preocupen les famílies i per això gran part de les mesures que hem portat a terme estan destinades a protegir-les, com els 150.000 euros que s’han destinat a les beques menjador, una xifra que no s’havia assolit mai abans. A més, cal destacar que portem set anys seguits sense apujar ni impostos ni taxes”, ha explicat Madrenas.En l’eix de l’activitat de la ciutat, cal destacar xifres com els 10 milions d’euros destinats a programes d’ocupació, dels quals s’han beneficiat unes 7.000 persones; l’augment en un 451% els usuaris i usuàries de la borsa de treball i la creació de 384 empreses gràcies a l’assessorament municipal.“Per a nosaltres era una política prioritària promoure la disminució de l’atur i fomentar la creació d’ocupació. Portem 62 mesos consecutius de reducció d’atur interanual. Aquesta és la dada, això és l’important, i no és per casualitat. Hem apostat des del primer moment per les polítiques actives d’ocupació i crear ocupació, per fer atractiva la ciutat, amb projectes i esdeveniments diversos”, ha subratllat la batllessa.El medi ambient, la mobilitat i la sostenibilitat han estat tres dels eixos principals de l’actuació del govern en els últims anys. En aquest sentit, cal destacar la recuperació de 45 hectàrees d’espais verds amb el Projecte Vores, la reducció en un 44% de les emissions dels gasos d’efecte hivernacle en els equipaments municipals, l’índex del 51% en la recollida selectiva o l’augment constant de persones usuàries de Girocleta, que actualment ja són 3.324. La ciutat compta actualment amb 36 km de vies pedalables i hi ha una mitjana de 5.300 trajectes diaris en bicicleta.La inversió en neteja viària, que ha estat de 16 milions d’euros anuals, és un dels punts que també ha volgut ressaltat l’alcaldessa. “Per nosaltres la neteja dels carrers és molt important. Durant tot aquest temps s’ha treballat molt perquè el proper contracte de neteja sigui substancialment millor. Instruments com les taules de neteja, i també les de seguretat, que s’han impulsat a cada barri han tingut molt bona acollida i estant donant bons resultats”, ha afegit.Durant el mandat 2015-2019, s’han portat a terme 117 obres majors i 172 obres menors, que han representat 12 milions d’euros en projectes executats. A més, hi ha una sèrie d’actuacions que està previst que s’iniciïn en les properes setmanes, com ara la rehabilitació del Cinema Modern, la reforma de la Casa Pastors, les obres al carrer del Cardenal Margarit i al carrer de la Muntanya o la rehabilitació de la biblioteca de la Casa de Cultura.Marta Madrenas ha ressaltat la voluntat de fer que la ciutat sigui “un generador d’oportunitats” en àmbits diversos, com en les indústries culturals i creatives, en la gestió dels residus i, també, en l’àmbit tecnològic. “Estem posant les bases per fer de Girona una ciutat tecnològica. Ja som una ciutat amable i atractiva, però necessitem retenir el nostre talent i que tota l’activitat que es porti a terme al municipi estigui rodejada de tecnologia i digitalització”, ha conclòs.

