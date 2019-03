Renfe adjudica la construcció d'una nova estació a Santa Perpètua de Mogoda

Recreació de la nova estació de Santa Perpètua de Mogoda. Foto: Renfe

Renfe ha adjudicat les obres de construcció de la futura estació de Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental) a la UTE CONTRATAS VILOR S.L. – PETRUCCO S.A, que comptarà amb els serveis de la línia R8 de Rodalies de Barcelona. Les actuacions contemplen un import d'1.768.135 euros i un terminis d’execució de nou mesos.Actualment Santa Perpètua compta amb una estació de rodalia situada en la línia R3 que permet enllaçar la població amb Barcelona en un temps de viatge de 16 minuts. Amb la nova estació es donarà servei a la zona de la Granja Soldevilla i als barris de Can Taió i Can Folguera.La nova estació donarà servei a la línia R8 de Rodalies de Catalunya, que uneix Granollers Centre amb Martorell passant per Cerdanyola Universitat. Es tracta d'una llarga reivindicació, i que es va posar sobre la taula amb la posada en servei de la línia, l'any 2011, per donar servei a una sèrie d'urbanitzacions properes a les vies del trenLes actuacions previstes en el projecte per a la construcció de la futura estació inclouen un nou edifici de viatgers on a la zona de vestíbul s'ubicarà el Punt d'Atenció al Viatger, així com màquines autovenda i control d'accessos. De la mateixa manera, s'habilitarà un pas inferior de connexió entre andanes, a més dels sistemes d'informació corresponents, s'urbanitzaran els accessos i s'instal·laran ascensors.

