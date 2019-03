Mor un jove de 15 anys a Sant Celoni en caure des de deu metres en un bloc de pisos

Un noi de quinze anys veí de Sant Celoni (el Vallès Oriental) va morir la matinada del divendres de la setmana passada a conseqüències de les ferides que va patir en caure d'un bloc de pisos del carrer Ponent d'aquest municipi, tal com han confirmat avui Mossos d'Esquadra i Policia Local. Els serveis d'emergència que van atendre el jove de seguida es van adonar de la gravetat del cas i el van traslladar a l'Hospital Vall Hebron de Barcelona, on no van poder fer res per salvar-li la vida.Tot i que fonts policials han confirmat que tot apunta que es tracta d'una caiguda accidental després de posar un peu en fals en una cornisa on hi havia accedit des d'una finestra, els Mossos d'Esquadra han assenyalat que es continuen investigant les causes de com es va produir la caiguda des de deu metres d'alçada.El jove estudiava a l'Institut Baix Montseny de Sant Celoni, motiu pel qual es van suspendre les activitats programades del Carnestoltes en rebre la notícia de la defunció de l'alumne. En una nota que han publicat al seu web assenyalen que demà dimarts dia 5 de març celebraran un acte de comiat, ja que avui dilluns és festiu als centres educatius de Sant Celoni. També assenyalen que han procurat facilitar i acompanyar un dol col·lectiu on tots i totes es trobessin còmodes i poguessin afrontar la pèrdua d'un company i d'un amic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor