VÍDEO Desenes de persones bloquegen el bus masclista d'Hazte Oír a la Diagonal

L'autobús masclista de l'organització ultra Hazte Oír ha arribat a Barcelona. Desenes de persones de persones s'han concentrat a la Diagonal per impedir que pugui accedir i circular lliurement per la ciutat. Organitzacions d'esquerra independentista com Arran ja han avisat que no són benvinguts a la capital catalana.Se n'ha fet ressò la periodista de Catalunya Ràdio Montse Poblet a través de Twitter. Fonts municipals han confirmat aque la Guàrdia Urbana ha denunciat el bus per infracció de l'ordenança de convivència i llei de publicitat de Catalunya.El vehicle té previst recórrer la capital catalana difonent missatges contra el "feminisme radical", juntament amb Madrid, València, Sevilla, Pamplona i Cadis. L'autobús està retolat amb una imatge de Hitler i porta com a lema "No és violència de gènere, és violència domèstica" i "les lleis de gènere discriminen a l'home".

