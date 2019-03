Dos nens de tres i sis anys, entre els cinc ferits per l'incendi d'un sofà a Martorell

@semgencat, que hi ha desplaçat 4 unitats, hi ha fet 5 assistències; 1 per crisi d'ansietat (alta in situ) i 4 intoxicacions lleus per fum. Aquestes darreres 4 persones (entre elles, un nen de 3 i un altre de 6 anys) han estat duts a l'Hospital de Martorell — Bombers (@bomberscat) 4 de març de 2019

#bomberscat hem treballat aquest matí a Martorell (c/Caputxins) amb 5 dotacions en l'incendi d'un sofà a l'interior d'un pis. El foc ha fet caure el fals sostre del menjador i d'un passadís pic.twitter.com/KCqVswJNx7 — Bombers (@bomberscat) 4 de març de 2019

Cinc persones han resultat ferides lleus, dues d'elles nens, per l'incendi d'un sofà en un domicili a Martorell, que ha fet caure el fals sostre del menjador i d'un passadís. El Sistema d'Emergències Mèdiques ha atès una persona per crisi d'ansietat, que ha estat donada d'alta en el mateix lloc, i quatre més per intoxicacions lleus per fum.En aquest cas, els han traslladat a l'Hospital de Martorell. Hi ha un nen de tres anys i un altre de sis entre els afectats. Els Bombers han desplaçat al foc cinc dotacions, i el SEM n'ha destinat quatre.

