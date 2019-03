Barcelona recorda les víctimes del 17-A amb una inscripció a favor de la pau a la Rambla

Barcelona ha inaugurat aquest dilluns el memorial que recorda les víctimes de l'atemptat del 17-A a la Rambla. Es tracta d'una inscripció de 12 metres de llargada incrustada a terra i situada al costat del Pla de l'Os. Amb la frase "Que la pau et cobreixi, oh ciutat de pau", escrita originalment en àrab i que es pot llegir també en català, castellà i anglès, el memorial vol retre homenatge a les 14 víctimes mortals de l'atemptat, així com a les seves famílies.Durant l'únic parlament que s'ha fet durant l'acte, la germana del nen de Rubí mort a l'atemptat, Mireia Martínez, ha denunciat el tracte que els familiars han rebut per part de les administracions, que ha considerat que té "molt a millorar", i ha reivindicat el dret dels familiars a "saber la veritat".La tria del missatge, que formava part dels milers que ciutadans van deixar al lloc de l'atemptat, l'han fet els mateixos afectats a través de l'associació Unitat Atenció i Valoració Afectats per Terrorisme. La frase està acompanyada pel dibuix 'Barcelona', de l'artista Frederic Amat. També hi figura la data i l'hora exacta en què va succeir l'atemptat.En el marc de la reforma de la Rambla, es recol·locarà el text del memorial i es plantaran set unitats d'arbres a l'entorn del memorial. Això no serà, però, abans del 2020.Mireia Martínez, la germana del Xavi Martínez, el nen de Rubí mort a l'atemptat, ha denunciat que el tracte per part de les institucions als familiars de les víctimes té "molt a millorar". "Atenció, reconeixement, ajuda, acompanyament i empatia són coses que hem trobat a faltar", ha apuntat. A més, ha criticat que no es faci una comissió d'investigació sobre els fets i ha reclamat que tant les víctimes com els familiars mereixen "saber la veritat".A l'acte d'inauguració del memorial han assistit membres del govern municipal, entre els quals hi havia l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. També hi han participat la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, el conseller d'Interior, Miquel Buch, i la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera. A més, hi han assistit membres dels diferents cossos de seguretat i d'emergències

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor