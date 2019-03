Ciutadans exigeix retirar «símbols partidistes» de llocs públics per garantir eleccions «lliures»

Ciutadans ha exigit aquest dilluns que es retirin els símbols "partidistes" dels edificis oficials de cara a les eleccions espanyoles del 28 d'abril, per garantir que siguin "lliures". El portaveu del partit al Parlament, Carlos Carrizosa, ho ha reclamat a la plaça de Sant Jaume, davant del Palau de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona. "Volem que aquestes siguin unes eleccions lliures amb totes les garanties democràtiques que han de tenir els processos electorals en un país democràtic. Això no es respecta a Catalunya en els edificis i les institucions públiques", ha afirmat.Carrizosa s'ha referit així a símbols com ara llaços grocs o pancartes al·lusives als presos polítics. Ha anunciat que Ciutadans ha presentat instàncies al Govern i a l'Ajuntament perquè retirin de les façanes tot símbol o pancarta. Carrizosa ha recordat que, amb motiu de les eleccions del 21-D, la Junta Electoral els va donar la raó . Ha afirmat que "els llaços grocs, les pancartes i les estelades són símbols de candidatures que es presenten a les eleccions".Carlos Carrizosa ha aprofitat per dir que les forces sobiranistes i els comuns són "socis" de Pedro Sánchez i ha reclamat al govern espanyol que "faci alguna cosa" per preservar la neutralitat política de les institucions públiques. "Els carrers i les institucions són de tots", ha insistit, per expressar que voldrien que els símbols es retiressin "sense necessitat que hi hagin d'intervenir les juntes electorals".

