Ximo Puig convoca un ple extraordinari per avançar les eleccions valencianes al 28-A

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha convocat per aquest dilluns a les cinc de la tarda un ple extraordinari del Consell, que abordarà l'avançament de les eleccions autonòmiques al País Valencià al 28 d'abril, coincidint amb les eleccions al Congrés, segons han confirmat fonts consultades per Europa Press. Les eleccions autonòmiques etsaven inicialment fixades per al 26 de maig, coincidint amb les europees i municipals.Fonts de la Generalitat han confirmat la reunió del ple, una decisió amb la qual s'anul·la la reunió pendent per a les 16.30 hores amb la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.La convocatòria del ple s'ha conegut minuts després d'acabar la reunió de Puig amb la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra (Compromís), que ha assegurat aquest dilluns, després d'una trobada que ha durat aproximadament mitja hora, que el president li ha comunicat que seria la primera a saber si hi hauria avançament electoral, un cop adoptada la decisió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor