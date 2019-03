La Comissió de Defensa del Col·legi d'Advocats exigeix als jutges acabar amb els desnonaments per sorpresa

La Comissió de Defensa de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB) i l'Observatori DESC han demanat aquest dilluns als jutges de primera instància que respectin el reial decret aprovat pel govern espanyol que prohibeix els desnonaments oberts. Les dues entitats han impulsat la presentació d'un recurs d'empara al Tribunal Constitucional (TC) per part d'una veïna de Barcelona, Raquel Aparicio, afectada per aquesta pràctica, tal com ha avançat NacióDigital Els desnonaments oberts són aquells en què el jutge dicta una ordre de llançament sense especificar ni el dia ni l'hora en què s'ha de produir. Els col·lectius en defensa del dret a l'habitatge entén que això vulnera la Llei d'Enjudiciament Civil i els drets fonamentals i per això han recorregut al TC. A més entenen que el decret aprovat l'1 de març pel govern espanyol, en què es requereix que les ordres de desnonament comuniquin el moment exacte del llançament, deixa poques escletxes als jutges.Tot i això, els magistrats barcelonins han justificat fins ara els desnonaments oberts com a mesura per garantir el compliment de les resolucions judicials. Per tant, els jutges de primera instància podrien esgrimir el mateix argument un cop el decret es publiqui al Butlletí Oficial de l'Estat, en princii aquest dimarts. "Ens agradaria que el decret exposés de forma transparent l'objecte de modificació de la llei", ha explicat Sixte Garganté, membre de la Comissió de Defensa de l'ICAB.Els jutges de primera instància de Barcelona van donar llum verda als desnonaments oberts tt i no estar contemplats per llei però ara es troben amb l'obstacle del decret governamental. A més, segons el jutge de l'Audiència de Barcelona José María Fernández Seijo, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) encara no ha validat l'acord dels jutges. En aquest sentit, Garganté demana a l'alt tribunal que insti els magistrats a "corregir" les seves actuacions.Tot i l'aprovació del decret llei del govern espanyol, l'Observatori DESC, la Comissió de Defensa de l'ICAB i la PAH consideren necessari recórrer al TC. "Recordem que els jutges argumenten l'obligació de fer complir les resolucions judicials", ha afirmat la portaveu de l'observatori, Irene Escorihuela. "El jutjat que va ordenar el desnonament d'Aparicio va respondre el nostre recurs de reposició sense dir res dels drets que considerem vulnerats i això ens porta a presentar el recurs d'empara al TC", ha explicat Garganté.Des de la Plataforma Prou Desnonaments Oberts, que agrupa diversos col·lectius en defensa del dret a l'habitatge, Lourdes Garcia ha celebrat l'aprovació del reial decret però ha avisat que estaran "atents" al compliment per part dels jutjats.Ni el decret ni el recurs d'empara, en cas que el TC l'afectés, tindrien efecte sobre el cas d'Aparicio ni els que s'hagi produït abans de la seva presentació. "Si guanyem, suposarà un precedent per a futurs desnonaments", ha assegurat Garganté, per a qui una decisió favorable del TC fins i tot podria establir un precedent perquè qualsevol resolució judicial en qualsevol àmbit s'hagi d'executar en un dia i hora concrets.Des de l'Observatori DESC, a més, defensen la presentació del recurs per obligar el TC a pronunciar-se sobre les conseqüències d'un desnonament. L'entitat creu que els procediments judicials se centren en el dret de recuperar una propietat i en l'obligació de complir les sentències, però obliden els drets fonamentals de les persones que són expulsades de casa seva.

