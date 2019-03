VÍDEO Arrimadas, en dificultats a la ràdio per Vox i el feminisme

La líder de Cs a Catalunya i flamant candidata per Barcelona a les eleccions al Congrés, Inés Arrimadas, s'ha vist en dificultats aquest matí en relació a Vox i al seu discurs -d'ell i del partit ultra- sobre el feminisme. Ha estat al programa de la Ser Hoy por Hoy, quan Arrimadas s'ha tornat a posicionar com a feminista, però a la vegada s'ha volgut allunyar del feminisme que defensen "segons quins partits"."Em sembla tan horrible dir que no hi ha violència masclista, perquè el negacionisme, en això, també és horrible, com dir que tots els homes són maltractadors", ha afirmat Arrimadas. La conductora del programa, Pepa Bueno, li ha demanat immediatament "qui ho diu", que les femisnistes sostenen que tots els homes són uns maltractadors. "Això ho diu Vox, jo no ho he sentit a ningú del seu partit, ni del PP ni del PSOE", ha afegit la mateixa Bueno, després d'una resposta titubejant d'Arrimadas

