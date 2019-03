Millo: «Amb Puigdemont em vaig trobar una cadira buida a l'altra banda de la taula»

Si bé en la seva declaració Oriol Junqueras va denunciar que la Generalitat ha trobat una "cadira buida" per part del govern espanyol per resoldre el conflicte polític amb Catalunya, qui era el delegat del govern espanyol durant els fets d'octubre, Enric Millo, ha denunciat que ell va trobar "una cadira buida a l'altra banda de la taula" que va intentar establir amb Carles Puigdemont. "No va voler mai res que no fos la celebració d'un referèndum il·legal", ha dit Millo davant del Tribunal Suprem, el primer testimoni en declarar aquest dimarts al judici de l'1-O.A preguntes del fiscal Javier Zaragoza, ha explicat que va mantenir diverses reunions amb Puigdemont i que la relació era "cordial i respectuosa". En la primera, al desembre del 2016, l'expresident li va manifestar que la seva intenció era "trobar una solució que no portés a cap conflicte amb l'Estat". Amb tot, ha dit Millo, a mesura que passaven els mesos i ja en reunions al febrer i el maig del 2017 va intentar "persuadir-lo" perquè abandonés el full de ruta de la celebració del referèndum. "No li interessava parlar de cap tema més que no fos aquest", ha sentenciat tot precisant que el darrer intent va ser al juny, tres dies abans que el Govern convoqués el referèndum. Amb tot, ha afegit que Puigdemont li va dir que pretenia "seguir parlant" amb el govern espanyol després de convocar el referèndum. "Jo, però, li vaig dir que era un punt d'inflexió irreversible", ha dit.Millo ha explicat que la seva preocupació va anar in crescendo a partir del canvi de consellers que es va produir aleshores. Especialment per la dimissió del titular d'Interior fins aleshores, Jordi Jané, perquè ell sempre li havia assegurat que "mai donaria l'esquena a les sentències". Segons l'exdelegat del govern espanyol, van abandonar l'executiu català aquells que "no estaven disposats a arribar fins al final i fins a les últimes conseqüències. Un cop va ser Joaquim Forn nomenat conseller d'Interior, ha dit Millo, la relació amb el departament va canviar. En una primera reunió, van estar d'acord amb què els cossos de seguretat havien de col·laborar i Forn va dir que complirien amb els acords de la junta de seguretat. La resposta que va deixar Millo "estupefacte" va ser just quan li va preguntar què passaria l'1-O. "Em va dir que garantirien que la jornada electoral es desenvolupés amb total normalitat. Em vaig quedar sorprès. No entenia de quina jornada electoral em parlava", ha argumentat Millo.

