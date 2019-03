ERC considera que Ciutadans «no és feminista»

ERC acusa Ciutadans de "no ser feminista" i d'intentar "fer veure el que no són" amb la promoció de l'anomenat "feminisme liberal". En una setmana marcada per la vaga feminista del 8-M, la portaveu dels republicans, Marta Vilalta, considera que el partit taronja està intentant "netejar la seva imatge" per haver pactat amb un partit "masclista" com Vox i buscant "excuses" per no sumar-se a la vaga. "Si defenses els drets de les dones no pots pactar amb Vox", ha etzibat.De fet, just després que la Unió Europea hagi acceptat una conferència de Vox al Parlament europeu i, en canvi, rebutgés la de Carles Puigdemont i Quim Torra, Vilalta ha titllat el partit de Santiago Abascal de "racista, masclista i xenòfob". De fet, ha lamentat que la Unió Europea s'"alineï amb el feixisme enlloc de combatre'l".ERC ha demanat que la jornada del divendres sigui de "mobilització massiva" i que la vaga tingui també repercussió en el consum. "Sense les dones el món s'atura", ha subratllat Vilalta, que ha cridat a combatre el "model heteropatriarcal" que el partit considera que impera a la nostra societat.Després que el Govern hagi assumit el fracàs dels pressupostos, partits com el PSC i els comuns han exigit al president Quim Torra que se sotmeti a una qüestió de confiança o bé que convoqui eleccions. Des d'ERC, però, consideren que cap d'aquest escenari és necessari perquè el Govern "sabrà superar la paràlisi i donar resposta a la ciutadania" amb els decrets i les ampliacions de crèdit necessàries.

