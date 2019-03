El tàndem Turull-Feliu agafa força per encapçalar la llista lleidatana de Junts per Catalunya al Congrés

Jordi Turull es perfila per ser el candidat "lleidatà" de Junts per Catalunya al Congrés. El polític independentista seria una de les baules de l'estratègia conjunta del PDECat i la Crida Nacional, que consistiria en donar visibilitat electoral a alguns dels presos, ara en judici al Tribunal Suprem.Tot i que Turull només té vincles tangencials amb la demarcació de Lleida, el partit i la plataforma impulsada per Puigdemont aposten per l'exconseller com a cap de cartell, que aniria acompanyat d'Anna Feliu, actual alcaldessa de l'Albi i directora dels serveis territorials de Presidència a Lleida.El nom de Feliu ha agafat volada en els darrers dies, per bé que serà el PDECat el que decidirà si finalment ocupa el segon lloc que, de facto, suposaria l'entrada com a diputada a la cambra espanyola atès que Turull està empresonat a Soto del Real. La política demòcrata ha sortit escollida en les primàries del passat dissabte com també l'actual regidora a la Paeria, Cristina Simó, una altra figura que també genera el consens necessari per optar a formar part de les llistes al Congrés o al Senat.Qui sí sembla que té el lloc a la cambra alta és l'actual senadora Maite Rivero, que repetiria com a candidata.

