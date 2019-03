El Parlament Europeu autoritza la conferència de Vox sobre Catalunya

El partit d'ultradreta Vox farà una conferència sobre Catalunya a l'Eurocambra aquest dimecres. L'acte, que estava pendent d'obtenir la llum verda, ha rebut l'autorització dels serveis de la institució, que han constatat que la petició per celebrar la conferència ha complert amb els procediments i els terminis marcats, així com que el departament de seguretat de la cambra no hi ha detectat "problemes".De fet, han indicat, ni tan sols ha arribat a la màxima instància, que és el president del Parlament Europeu, Antonio Tajani, ja que només es traslladen a la presidència casos en què hi ha "advertències" prèvies sobre seguretat.La polèmica per l'acte de Vox es produeix després que el Parlament Europeu vetés recentment un acte del president de la Generalitat Quim Torra i l’expresident Carles Puigdemont , que finalment van celebrar en un hotel de Brussel·les . El Parlament Europeu va adduir llavors motius de seguretat.Convidats per un eurodiputat polonès de Llei i Justícia, el secretari general de Vox, Javier Ortega , el portaveu a Catalunya, Jorge Buxadé i la vicepresidenta de relacions institucionals a les illes balears, Malena Contestí, participaran en l’acte, que duu com a nom "Catalunya, una regió espanyola".També hi tenen previst participar l'historiador Jesús Sanz i l'editora en cap d'Intereconomia, Rosa Cuervas. A l'anunci de la convocatòria, Vox acusa al govern català d'haver perpetrat "un cop d'estat" i fan una crida a participar-hi per conèixer "la història real d'Espanya".