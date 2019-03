VÍDEO El número dos de Zoido diu que no va haver-hi càrregues l'1-O i acusa els ferits de mentir

José Antonio Nieto, exsecretari d'Estat de seguretat, ha relativitzat la violència que es va viure l'1-O a Catalunya i ha dit, clarament, que "no hi va haver càrregues policials". Així mateix, ha volgut ressaltar que hi va haver "agressions a policies i guàrdies civils. Van rebre cops, els van caure a sobre tanques, bancs...". "Hi va haver agents amb lesions i dic amb orgull que cap d'ells va demanar la baixa", ha reivindicat.Sobre els votants ferits, Nieto ha insinuat que alguns van mentir: "Em consta que hi va haver persones lesionades l'1-O i persones que van dir que havien estat lesionades". I en aquest sentit ha dit que no van rebre cap informació detallada sobre els ferits: "Hi vam accedir quan es va aplicar el 155".

