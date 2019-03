Els comuns donen el Govern per «esgotat» i insten Torra a sotmetre's a una qüestió de confiança

Els comuns donen el Govern de la Generalitat per "esgotat" després del fracàs dels pressupostos. Per aquest motiu, el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena, ha demanat al president Quim Torra que se sotmeti a una qüestió de confiança. "Aquest Govern agonitza i està més pendent d'aguantar la cadira de la Generalitat que no pas de fer cap proposta", ha lamentat el dirigent.Mena ha argumentat que, abans de convocar eleccions, caldria constatar al Parlament si Torra té o no el suport per seguir governant. Ha insistit que cal un govern "més fort que mai" per fer front tant a la situació de repressió com les retallades i que això cal aconseguir-ho a través de les aliances. Les eleccions del 28 d'abril i els comuns són, en aquest sentit, "una oportunitat" per construir "àmplies majories" a Espanya. "Som garantia de canvi i de llibertat per als presos. Catalunya no es pot mantenir sola i aïllada", ha argumentat.Just la setmana del 8 de març, Dia de la Dona, els comuns han emplaçat el govern de Pedro Sánchez a desenvolupar la llei del "només sí és sí" i han proposat una entesa a la qual demanen a Ciutadans que se sumi: "No pactar ni acceptar els vots de partits d'extrema dreta" perquè van "en contra dels drets de les dones i del col·lectiu LGTBI". El partit taronja no ha descartat, per ara, els acords amb Vox, amb el suport del qual ja governen a Andalusia.

