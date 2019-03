El Suprem protegirà la imatge de la secretària judicial del 13, testimoni clau sobre el 20-S

El Tribunal Suprem protegirà la imatge de la secretària judicial del 13 que va estar a la conselleria d'Economia el 20 de setembre. Montserrat del Toro està citada dimecres a les 10h del matí com a testimoni a petició, entre d'altres, de Vox, Fiscalia, advocacia de l'Estat i la defensa de Junqueras i Romeva. Del Toro ha demanat que no es pugui veure la seva imatge i el tribunal ha accedit a la seva petició.Dins de la sala no hi haurà cap element de protecció (com un biombo, per exemple) i, per tant, el tribunal, els lletrats, els acusats i el públic podran veure la seva declaració. El Suprem, però, modificarà la senyal institucional que emet el judici en directe perquè s'escolti la seva veu però no es vegi la seva cara. Fonts del tribunal argumenten que, d'aquesta manera, es garanteix el principi de publicitat però es protegeix el seu dret a la imatge. A més, apunten que també han demanat aquesta mesures d'altres testimonis, entre ells alguns Mossos d'Esquadra.El seu testimoni és clau ja que la secretària judicial va abandonar l'edifici a través del Teatre Coliseum el 20 de setembre, quan no va voler sortir per la porta de la conselleria on s'estaven manifestant milers de persones contra els registres i les detencions.Del Toro havia de declarar com a testimoni en la fase d'instrucció davant de Llarena però es va suspendre la compareixença perquè les defenses es van oposar que ho fes a través d'un biombo, ja que la vista no era pública sinó que es produïa només davant les parts.