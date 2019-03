Multa de 2,8 milions d'euros a dos fons d'inversió per tenir 24 pisos buits a Barcelona

L'Ajuntament de Barcelona ha imposat una sanció de 2,8 milions d'euros a dos fons d'inversió, coneguts popularment com a fons voltors, per tenir 24 pisos buits a l'Eixample de Barcelona des de fa anys. L'alcaldessa ho ha anunciat en declaracions a SER Catalunya, on ha detallat que la multa és el resultat dels dos expedients oberts des de fa mesos en el marc de l'aplicació de la llei d'habitatge del 2007.Colau ha defensat impulsar actuacions com aquesta, permeses per la llei, i ha lamentat que altres administracions no actuïn igual. "Estem fent la part de la Generalitat i la de l'Estat, estem pràcticament sols", ha defensat.L'alcaldessa també ha afirmat que l'especulació immobiliària com "un dels principals enemics" de la ciutat i ha assegurat que al seu govern "no li tremolaran" les cames davant els grans propietaris. Colau ha aprofitat per llançar un missatge al PSOE, a qui ha acusat de "cedir a les pressions" dels fons voltors i ha retret no atrevir-se a regular per llei els preus de lloguer.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor