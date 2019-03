Josep Pàmies no descarta el camí de «l'exili» si la justícia obre més diligències contra ell

L'activista i pagès de Balaguer (la Noguera) Josep Pàmies està disposat a exiliar-se si la justícia continua fent passos contra ell per vendre MMS per internet . Pàmies assegura que està patint una "persecució salvatge" pel fet d'haver anunciat que el clorit de sodi pot guarir l'autisme, i obre la possibilitat a instal·lar-se a l'Argentina, país on farà diverses conferències en les properes setmanes.Pàmies fa un paral·lelisme amb Toni Comín, Anna Gabriel o Carles Puigdemont, a qui i li ha demanat que l'entengui i faci alguna cosa perquè el Govern no el persegueixi com fa el govern espanyol amb ell. "Ni els nacionalistes espanyols em volen ni tampoc els catalans", diu l'activista, que ha estat en el centre de la polèmica en els darrers mesos per difondre la substància i fer conferències sobre els suposats efectes curatius que té sobre l'autisme.Per aquest motiu, a Pàmies se li han imposat multes elevades que arriben fins a 600.000 euros.

