Una dona li arrenca una part de l'orella a una altra en una baralla a Castelló

La Policia Local de Castelló de la Plana ha detingut una dona de 37 anys per agredir presumptament una altra dona, de 45 anys, a la qual li va arrancar part de l'orella i possiblement li va fracturar la monyica en el transcurs d'una violenta baralla als banys d'un bar, segons publica el Diari la Veu Els fets van ocórrer sobre les 22.30h d'aquest dissabte en un bar situat al carrer del Parc de l'Oest, quan diversos clients van alertar el Centre Integral Municipal de Seguretat i el 092 que s'estava produint una forta baralla entre dues dones als lavabos, on no es podia accedir perquè la porta estava tancada per dins.Quan els agents van arribar al bar, van trobar a l'exterior una dona de 45 anys molt alterada, que tenia la cara ensangonada i a la qual li faltava una part del pavelló auditiu esquerre; també es queixava d'un fort colp en una monyica.Els agents van sol·licitar una ambulància, que després de prestar una primera assistència mèdica van traslladar la dona a l'Hospital General Universitari amb pronòstic reservat, segons informa la Policia Local en un comunicat.Així mateix, van localitzar dins del bar la presumpta autora de l'agressió, que estava també molt alterada i que presentava diverses taques de sang en la boca i a la seva roba, a més de trobar-se presumiblement beguda o sota els efectes d'alguna substància estupefaent.Els agents van detenir l'agressora per un presumpte delicte de lesions i li van requisar tres bossetes plenes de pols blanca, presumiblement cocaïna, per la qual cosa van formular una denúncia per tinença de substàncies estupefaents.

