On es dipositaran els documents de la mediació d'Urkullu?

Iñigo Urkullu té, entre les seves virtuts, ser metòdic. I això vol dir que ho guarda i anota tot. Dijous passat va declarar al judici al Tribunal Suprem i on Mariano Rajoy hi havia posat evasives ell va aportar dates i contingut de la mediació que va fer a la tardor republicana entre el govern català i l'espanyol.



La mateixa tarda del seu pas pel Suprem el lehendakari va enviar a arxivar més de tres-cents documents de la mediació: cartes, missatges de telèfon i correus electrònics que, un cop el Suprem hagi dictat sentència, seran consultables per poder reconstruir de forma encara més fidedigna la negativa de Rajoy al diàleg i la poca fe que hi tenia Puigdemont.

Dels documents se'n van fer tres jocs: un per a l'arxiu del govern basc, un altre per al de la Fundació Sabino Arana -la del PNB- i una altra per al de l'abadia del monestir de Poblet.Tot plegat, ho podeu llegir cada dia a la secció El despertador de Ferran Casas, subdirector de NacióDigital.

