La DGT vol reduir la velocitat màxima en ciutats a 30 km/h

La Direcció General de Trànsit (DGT) vol aprovar abans de les eleccions espanyoles del 28 d'abril un reial decret per modificar el Reglament General de Circulació, que contempla la reducció genèrica de la velocitat màxima en ciutats a 30 km/h.En una entrevista a Europa Press, el director general de la DGT, Pere Navarro, ha assenyalat que li "agradaria" que aquesta mesura s'aprovés abans del 28 d'abril. Actualment, el text es troba al Ministeri de l'Interior i ha de passar un procés de consulta amb altres ministeris per després passar per un altre tràmit de consulta al Consell d'Estat."La diferència és que ara és de 50 km/h i excepcionalment de 30 km/h, i el que volem és canviar a un model en què tots els carrers del centre siguin de 30 km/h i excepcionalment de 50 km/h", resumeix el canvi normatiu Navarro, que també destaca "la revolució silenciosa" que estan portant a terme diversos ajuntaments de l'estat espanyol en l'àmbit de la seguretat vial. "En la seguretat vial, el que mata és la velocitat, perquè agreuja les conseqüències de qualsevol accident", ha argumentat.De fet, la primera mesura important que va aprovar la DGT amb l'executiu socialista ja va ser la baixada del límit genèric màxim de velocitat en vies convencionals de 100 km/h a 90 km/h, una mesura que tradicionalment havien perseguit altres directors de la DGT. "Hi havia la impressió que baixar la velocitat equivalia a perdre vots, però això és molt antic, s'ha superat", diu Navarro.

