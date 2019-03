​Borrell: «Els independentistes deuen estar contents amb la meva candidatura a les europees»

.@JosepBorrellF sobre el juicio del #procés: "Ya dije que me hubieran gustado otras medidas cautelares que no fuera prisión preventiva, pero es una decisión del juez y máximo respeto" #ObjetivoBorrell pic.twitter.com/dS0yDchsIU — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) 3 de març de 2019

El ministre d'Afers Exteriors i cap de llista del PSOE a les eleccions europees, Josep Borrell, ha assegurat aquest diumenge a la nit que "els independentistes deuen estar contents" amb la seva candidatura al Parlament Europeu. En una entrevista al programa El Objetivo de La Sexta , Borell ha negat que els sobiranistes hagin demanat a Pedro Sánchez que l'aparti del govern, tal com li havia recriminat Albert Rivera, i ha subratllat que postular-se com a candidat a les europees ha estat una "decisió col·lectiva". "Si jo no hagués volgut, no ho hauria fet", ha reblat el ministre d'Exteriors. A part, ha qualificat la polèmica del relator com una "anècdota" que va ser presentada "fal·laciosament".Borrell ha reafirmat la idea dels socialistes com a "mur" de contenció del bloc independentista –que no té "cap fiabilitat política", ha dit– i ha destacat que per combatre la independència calen "tres receptes": "fermesa, distensió i argument". Així mateix, ha puntualitzat que des del govern espanyol els han faltat "més arguments", i no només "la fermesa de parlar dins del marc constitucional".En relació a l'1-O, Borell ha refusat que hi hagués 1.000 ferits perquè l'endemà "només hi havia tres persones ingressades". Amb tot, ha precisat que sí que hi va haver violència. Quant a les mesures cautelars aplicades als polítics empresonats, el ministre ha refermat que li hauria agradat que s'hagués evitat decretar la presó preventiva, però ha recalcat que és una decisió del jutge i que, per tant, mereix el màxim respecte.

