La família de la víctima de l'agressió sexual de Sabadell carrega contra la llibertat d'un dels sospitosos

La família de la noia de 18 anys i veïns de Sabadell que el 3 de febrer va patir una agressió sexual múltiple denuncia la decisió del jutge, que va deixar en llibertat provisional un dels autors de l’atac, tot i tenir-ne evidències àmplies. Així ho denuncien en un escrit al qual ha tingut accés, i on demanen a la judicatura que corregeixi la decisió presa, sobretot després que l’home no s’ha presentat a la seva cita obligatòria als jutjats.Concretament, l’home va ser deixat en llibertat el 6 de març, però el 14 de febrer es va remetre amb caràcter d'urgència un informe preliminar de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forense, on s'indicava “la compatibilitat en les anàlisis genètiques realitzades de la nostra filla amb el perfil genètic de referència d’un dels investigats i que es trobaven en llibertat provisional”, assenyala la família en el text.Segons relaten, de forma immediata es va ordenar la detenció de l'esmentat investigat. “Els acusadors, tant públic com particular, van sol·licitar immediatament l'ingrés a la presó provisional de l'investigat basant-se en els indicis que existien contra ell i l'enorme risc de fuga que podia comportar el seu no ingrés a presó”, assenyalen.No obstant, això no va passar. “El jutge d'instrucció nº 2 de Sabadell va dictar un Auto en data 15 de febrer de 2019 deixant en llibertat provisional l’esmentat investigat i mantenint la seva llibertat provisional”, un Auto que les acusacions han recorregut. “L'investigat, que el dia 22 de febrer no va comparèixer davant el Jutjat Guàrdia, és precisament l'individu que va ser posat en llibertat pel Jutjat en data 15 de febrer”, assenyalen.Posteriorment, el 27 de febrer de 2019 va ser notificat d'urgència l’informe definitiu de l'Institut nacional de Toxicologia i Ciències Forenses, on es confirmava les dades de l’informe preliminar: ”La compatibilitat en les anàlisis genètiques realitzades de la nostra filla amb el perfil genètic de referència de l'investigat que ara es troba en crida i cerca”, apunten.La família afegeix, a més, que les acusacions van demanar al jutge una ordre d'allunyament i de no aproximació a la víctima que va ser denegada. “Això comporta que la nostra filla, una jove de 18 anys, no pugui sortir del nostre domicili, llevat que sigui acompanyada o, per tràmits essencials, acompanyada per agents de Mossos, i el que és pitjor, ha de viure la seva vida quotidiana sota la por de trobar-se al carrer amb qualsevol dels seus agressors”, lamenten.És per això que fan una crítica àmplia de la decisió que va prendre el jutge. “Fem una crida a la ciutadania, en aquest cas ens toca fer-ho en primera persona, a mostrar el seu més profund rebuig davant mesures com les de l'Auto que ha generat aquest escrit”.En l’escrit la família demana que “detinguin i ingressin a la presó tots els autors de la violació múltiple, com a pas previ i necessari per a poder començar a reconstruir la nostra vides, per seguir vivint amb un mínim de normalitat”.Podeu llegir tot l'escrit íntegre de la família a través d'aquest enllaç

