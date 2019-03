​Ocupen un edifici de Vallvidrera per evitar que es converteixi en un hotel de luxe

Interior de la Llar Betània de Vallvidrera Foto: ACN

Un grup de veïns de Vallvidrera ha fet pública aquest cap de setmana l'ocupació de la Llar Betània, una antiga residència per a gent gran. Expliquen que l'edifici fa set anys que està buit i que els propietaris, els Pares Paüls, el volen convertir en un hotel de luxe destinat a xeics àrabs, segons ha explicat la portaveu del grup de suport del projecte Casa Buenos Aires, Eulàlia Castelló.Fa dos anys els veïns van intentar negociar però se senten "decebuts" amb la voluntat d'"especular" de la propietat i "enganyats" per l'Ajuntament de Barcelona, perquè en paral·lel a les reunions va aprovar "un pla per expandir el turisme" a Vallvidrera. "En una setmana volem obrir-lo i entre totes decidir què volem que sigui aquest espai i Vallvidrera", ha explicat Castelló.També fa dos anys, la cooperativa d'habitatge Sostre Cívic va intentar, sense èxit, comprar l'immoble per dedicar l'espai a fer-hi habitatges per al grup de cohabitatge i també activitats socials, centre de dia i acompanyament per a la gent gran. En aquell cas les reunions amb la propietat i l'ajuntament no van prosperar perquè volien 4 milions d'euros i només en podien oferir dos. Ara els veïns voldrien recuperar aquell projecte.Després de la negociació, "els veïns que van dur a terme la iniciativa es senten no només decebuts per la propietat sinó totalment enganyats per l'administració, perquè paral·lelament a les reunions s'estava aprovant el PAUAT, el Pla Específic Urbanístic d'Allotjament Turístic que per afrontar el turisme concentrat del centre de Barcelona vol expandir el turisme", ha lamentat Castelló, que atribueix a aquest fet que l'edifici estigui "demanadíssim".Els ocupants de l'immoble defensen que l'espai té "molt valor per Vallvidrera" perquè "és un edifici modernista de finals del segle XIX que ha tingut molts usos", ha explicat Castelló. Ha indica que l'espai ha estat residència d'estudiants per la Universitat de Barcelona, refugi per malalts i refugiats a la Guerra Civil, i en els seus inicis va ser l'hotel Buenos Aires, que és el nom que volen recuperar.Aspiren a aconseguir que l'edifici esdevingui "un model d'habitatge i d'oportunitats pel barri", perquè consideren que "Vallvidrera ja fa anys que pateix les conseqüències del creixement turístic desmesurat i s'estan expulsant els joves que quan es volen emancipar veuen que no poden assumir el cost i se'ls expulsa al centre de Barcelona".Castelló lamenta que el mateix "també passa amb la gent gran, que porten tota la vida fent comunitat aquí i quan es fan grans no tenen un espai on envellir". En aquest sentit, explica que alguns veïns que s'han acostat a interessar-se pel projecte recorden que havien anat a veure els seus avis quan era una residència de gent gran.

