Gas a fons i agafeu bé les corves

Adaptar un esport a joc de taula no és fàcil. Tot i que aparentment sembli senzill, suposa adaptar un nombre de detalls que un joc de taula no es pot permetre. La major part dels que han estat passats a tauler han hagut d’optar per simplificar molts conceptes o complicar les regles. Per això, tot i que hi ha esports veritables fenòmens de masses, les seves adaptacions a joc de taula poques vegades han estat prou reeixides per transformar-se en èxits de vendes.Els esports amb més facilitat per adaptar-se a joc de taula són les curses: de cotxes, bicicletes, animals, trineus... En una cursa eliminem el joc en equip i el jugador pot centrar-se en jugar només amb el seu “corredor”; i l’espai de joc és lineal, a diferència de la bidimensionalitat d’un terreny de joc. Una de les adaptacions més exitoses és “ Fórmula D ”, recreant les curses de Fórmula 1 Segons el nombre de jugadors assumireu el paper d’un pilot de Fórmula 1 conduint un monoplaça o el de director d’escuderia i llavors en gestionareu dos.Tan bon punt els semàfors es posin en verd, petjareu l’accelerador al màxim i començarà la cursa. Conduireu buscant el millor traç, agafant les corbes ben obertes per evitar frenades i optimitzant el desgast dels neumàtics, forçareu el vehicle al màxim controlant el consum de benzina, però sense oblidar mai de córrer amb la marxa més llarga possible per ser qui veieu la bandera a quadres.“Fórmula D” recrea amb molt encert i eficàcia una cursa de Fórmula 1. Algunes coses es queden pel camí, però inclou els elements més característics i populars: desgast de neumàtics, col·lisions, trencaments de motor, canvis a boxes, diferents tipus de neumàtics, condicions meteorològiques, probes classificatòries, possibilitat de configurar-vos el vostre propi cotxe, rebufs, ... Tot i aquesta gran quantitat de detalls, tots queden resolts elegantment.El joc es basa en una regla principal molt senzilla per resoldre el moviment dels vehicles: disposareu de 6 daus, un per cada marxa a la qual pot córrer el cotxe; i cada dau amb uns resultats i valors que s’incrementen a mida que augmenteu de marxa. Així, agafant el dau corresponent a la marxa a la que correu, obteniu ja uns resultats adequats. A partir d’aquest sistema de desplaçament, la incorporació de tots els elements dits anteriorment es fan amb regles molt simples i intuïtives, fent que el conjunt tingui una coherència sorprenent.Com hem dit, alguna llicència s’ha de prendre el joc. Aquí limitareu la cursa a 2 o 3 voltes, segons lo llarga que vulgueu la partida. Però no us en caldran més per patir prou per situar-vos al capdamunt del pòdium.Autor de jocs de taula i membre del grup d'assessorament de jocs de taula Santa Clara

