​Mor un motorista en un accident a la C-26 a Navès, al Solsonès

Un motorista de 70 anys, i veí de Cornellà de Llobregat (Barcelona), ha mort aquest diumenge en una sortida de via al quilòmetre 120,4 de la carretera C-26 a Navès, al Solsonès. El Servei Català de Trànsit informa que els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a les 12.38 hores que, per causes que s'estan investigant, el conductor i únic ocupant d'una moto hauria patit aquest accident.S'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra i dues ambulàncies i l'helicòpter medicalitzat del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).És el segon motorista que perd la vida aquest cap de setmana. Amb aquesta víctima ja són 20 les persones mortes en accident de trànsit en les carreteres catalanes enguany.

