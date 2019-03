VÍDEO I FOTO Cremen una falla de Felip VI per acomiadar el Carnaval de Ribes de Freser

Ribes de Freser ha donat per acabat el carnaval aquest diumenge a la tarda amb la crema del rei carnestoltes, l'encarregat de presidir la festa de la disbauxa a la població. Enguany, el rei ha estat un ninot que imitava el monarca espanyol, Felip VI.Vestit com si d'un jutge es tractés, la falla del rei sostenia una balança. En un cantó, un manyoc de llaços grocs, com a símbol dels presos independentistes, mentre que a l'altre costat de la balança, la de més pes, hi havia els seus genitals.Al so dels tambors i amb els diables acompanyant el ritual, la imatge del monarca ha acabat convertint-se en cendres.

