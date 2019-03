Reforma del Reglament:@JuntsXCat proposa que el Parlament no pugui ser dissolt pel 155.



PPSC’s diuen que quina barbaritat, que de cap manera.@JuntsXCat explica que el mateix article l’hem trobat a Extremadura.



PPSC’s diuen que no és el mateix Catalunya que Ext.



I així tot. pic.twitter.com/90RY3oP0rN — Josep Costa🎗 (@josepcosta) 3 de marzo de 2019

JxCat proposa que el Parlament "no pugui ser dissolt pel 155" introduint un nou punt al reglament de la cambra que en defensi la "inviolabilitat". El vicepresident del Parlament i membre de JxCat, Josep Costa, ha assegurat que la formació ha proposat aquesta opció en el debat sobre la reforma del reglament però que PP, PSC i Cs "diuen que quina barbaritat, que de cap manera". Costa ha afegit, però, que han trobat "el mateix article a Extremadura" i que els tres partits, que anomena "PPSC's" diuen "que no és el mateix Catalunya que Extremadura". "I així tot", s'ha queixat Costa.El vicepresident ha penjat a Twitter una captura del reglament de l'Assemblea d'Extremadura que assegura que la cambra "és inviolable i només pot ser dissolta abans del final natural de la legislatura en els supòsits previstos per l'Estatut".

