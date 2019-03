VÍDEO Identifiquen un conductor que gairebé atropella diversos motoristes al pantà de Foix

Gràcies a un ciutadà identifiquem i denunciem el cotxe d'aquest vídeo que circulava pel pantà de Foix. La carretera no és un joc #VolemQueTornis pic.twitter.com/EvijdqJBr4 — Mossos (@mossos) 3 de marzo de 2019

Els Mossos d'Esquadra han identificat i denunciat un conductor va estar a punt d'atropellar diversos motoristes al pantà de Foix. La policia catalana ha informat que la col·laboració ciutadana ha estat clau per a enxampar-lo.En el vídeo, es pot apreciar com un cotxe envaeix el carril contrari i circula a una velocitat inadequada pel tipus de via secundària, que alhora, té molt revolts. Una mostra clara de conducció temerària que podia haver acabat amb la vida dels motoristes que circulaven correctament.En una piulada, els mossos recorden que "la carrereta no és un joc" i que cal respectar les normes de circulació per evitar accidents.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor