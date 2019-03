Cs s'avança al 8-M i aposta ara per un «feminisme liberal»

El decàleg defensa un feminisme que sigui "causa de tots" i que treballi per la "igualtat entre homes i dones", i indica que "sense llibertat no hi haurà igualtat", per la qual cosa defensa que "tota dona té la mateixa llibertat individual que l'home". Exposa que hi ha "molt de camí vers la igualtat" i reclama que cap dona hagi d'escollir "entre la seva carrera i la seva família", per la qual cosa falten polítiques per la "corresponsabilitat entre dones i homes".



L'escrit apunta que el feminisme liberal inclou els homes per no "ignorar a la meitat de la societat" i demana reforçar l'educació i una oposició frontal contra la violència masclista. El text també rebutja el "paternalisme" que considera que exerceixen "dones", assenyala que la "guerra de sexes" forma part del "passat" i nega la possibilitat de parlar en nom del conjunt de les dones de "cap grup de pressió".