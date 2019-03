VÍDEO Inda fa el ridícul atacant Piqué per defensar els presos polítics

Si Piqué es tan independentista que renuncie a jugar en la selección española https://t.co/jORfzGe3pI — Eduardo Inda (@eduardoinda) 3 de marzo de 2019

No te cansas de hacer el ridículo??? — Mercedes (@XescaGomis) 3 de marzo de 2019

Borracho, despierta, que Piqué ya renunció a la selección... eso si, tras ganar 2 eurocopas y un mundial que tú bien celebraste... mamarraxoooo — Juanzenegger (@Juanzenegger) 3 de marzo de 2019

Campeón que se ha retirado ya de la selección que dicho sea de paso, con medio Barça la hizo campeón de Europa y del Mundo... vaya laguna mental tienes, patillas — Luis (@Pipamaister) 3 de marzo de 2019

Señor Inda,Piqué renunció ala selección hace tiempo.

No lo sabia?

Señor Inda, en vista de la poca información de la que dispone le comunico también por si acaso no lo sabe tampoco, Franco está muerto. — Bati-Es-el-9 (@RiveroRuben5) 3 de marzo de 2019

El rebuig que Eduardo Inda sent pel Barça i, sobretot per Gerard Piqué, l'ha conduït a fer el ridícul de forma estrepitosa. Aquest dissabte a la nit al programa La Sexta Noche, el director d'OK Diario va reaccionar a les paraules del central català que defensava la innocència dels presos polítics. Sense dubtar-ho va etzibar que el jugador havia de tenir més coherència amb les seves idees polítiques perquè "consideres que Catalunya és una nació, ¿què coi fas forrant-te com a jugador de la selecció espanyola de futbol?". I això no és tot, encara va afegir que "si ets independentista català, juga amb la selecció catalana" i va recordar que això és el que va fer Oleguer Presas.Inda encara la va dir més grossa: "Si és tan independentista, que renunciï a jugar a la selecció espanyola i que la seva dona pagui a Hisenda". Aquesta hiperventilació d'Inda no té sentit, ja que el central del Barça va anunciar que deixaria la selecció l'any 2016 i va jugar el seu últim partit amb "la Roja" el juliol del 2019, amb l'eliminació del Mundial de Rússia.Orgullós de les seves paraules, Inda ho ha compartit a les xarxes socials i aquestes no han trigat a reaccionar.Els usuaris de la xarxa s'han abraonat contra Inda per aquest error:Gerard Piqué va tornar a reivindicar els presos polítics després d'una nova victòria del Barça al Bernabéu. Si dimecres passat va reclamar a la premsa espanyola que estigués més pendent del judici que del VAR , aquest dissabte ha insistit en la innocència dels líders independentistes empresonats davant dels periodistes que insistien en la seva culpabilitat.El defensa blaugrana, després d'un partit imperial, va assegurar que els presos polítics "no són culpables" i que "no han fet res per passar-se 20 anys a la presó". A més, va defensar directament els Jordis després que un periodista afirmés que havien comès delictes en pujar als cotxes de la Guàrdia Civil. "Van pujar-hi per demanar que la gent marxés", va replicar Piqué.El central català també va tenir paraules pel periodista Carlos Herrera que l'havia rebatejat com a "Gerardo" i l'havia insultat dient-li "cretí". "Els meus pares em van ensenyar que el respecte és una altra cosa", va assenyalar a la zona mixta de l'estadi madridista.

