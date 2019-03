Generalitat i Estat aborden la concessió de permisos a escortes del Govern

La Comissió Mixta de Seguretat Estat-Generalitat es reunirà aquest dilluns a les 16 h a la delegació del govern espanyol i un dels temes seran les funcions dels escortes dels Mossos d'Esquadra fora de Catalunya, com els permisos per acompanyar a membres del Govern a l'estranger.La reunió arriba després que el president de la Generalitat, Quim Torra, viatgés el 18 de febrer a Brussel·les (Bèlgica) per participar en una conferència amb l'expresident Carles Puigdemont sense portar escortes de la policia catalana perquè no va obtenir el permís que ha d'atorgar el Ministeri de l'Interior.Per part de la Generalitat hi assistiran el secretari general de la Conselleria d'Interior, Brauli Duart; el director general de Mossos, Andreu Joan Martínez; el comissari cap de la policia catalana, Miquel Esquius, i la sotscap de la Comissaria General Tècnica de Planificació de la Seguretat, Alícia Moriana.La delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera; el director del Gabinet de Coordinació de la Secretaria d'Estat de Seguretat, José Antonio Rodríguez; el cap superior de Policia Nacional a Catalunya, José Antonio Togores, i el cap de la VII Zona de la Guàrdia Civil, Pedro Garrido, seran els representants del govern espanyol.També tractaran l'estat del desenvolupament i actuacions de la Comissió de Coordinació Policial de Catalunya i les subcomissions dependents d'aquesta; la integració de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil al CAT112, i l'intercanvi de dades sobre violència de gènere.El conseller d'Interior, Miquel Buch, va explicar el 18 de febrer que fins al dia 14 d'aquest mes el Ministeri de l'Interior sempre havia autoritzat els viatges de Torra i els seus consellers amb escorta, però que des d'aquest dia ho havia començat a denegar."No entenem aquest canvi de criteri", va dir el conseller, que va detallar que van rebre una comunicació del Ministeri sobre un canvi: les peticions per viatjar amb escorta del president, consellers i president del Parlament han d'enviar-se per correu electrònic a la Secretaria d'Estat de Seguretat, en comptes de la sala de coordinació policial com fins llavors.Buch va demanar no fer més denegacions fins a la reunió d'aquest dilluns, mentre que el Ministeri afirmava que l'acompanyament amb escorta de Mossos no s'ha autoritzat des que Fernando Grande-Marlaska és ministre d'Interior, i justificava la seva negativa remetent-se a la instrucció que s'aplica amb els ministres i la resta de dirigents polítics que viatgen a la capital europea.

