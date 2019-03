​L'ANC impulsa un manifest per a una llista unitària independentista al Parlament Europeu

L'Assemblea Nacional de Catalunya (ANC), impulsa un manifest per a una llista unitària a les eleccions al Parlament Europeu, previstes pel pròxim 26 de maig. Segons l'ANC, en un escenari marcat pel judici és una "prioritat estratègica" del moviment independentista que es faci una candidatura unitària per "bastir un altaveu potent cap a l'exterior que faciliti una participació de l'independentisme molt per sobre de la mitjana de les opcions unionistes". ERC ja ha anunciat que anirà a les europees amb una candidatura amb Bildu i el BNG, mentre que el PDECat i l'entorn de JxCat i la Crida encara no han formalitzat les seves llistes.El 26 de maig, se celebren les eleccions al Parlament Europeu, a partir de les quals s'escolliran un total de 705 diputats dels 27 estats membres, dels quals 59 correspondran a l'Estat espanyol. Això són cinc escons més que al 2014, arran de la redistribució de la representativitat a la UE pel Brexit.L'Assemblea demana aprofitar la campanya electoral per fer "una denúncia conjunta i transversal en relació a les violacions de drets civils i polítics que pateix el poble de Catalunya per voler exercir el dret a l'autodeterminació i defensar el projecte polític de la República Catalana envers el públic europeu, esposant el caràcter antidemocràtic de l'Estat espanyol".L'ANC fa una crida a l'independentisme per fer un "missatge únic" a les institucions comunitàries. Així mateix, destaca que les eleccions europees de 2019, coincideixen amb les municipals i en algunes comunitats amb les autonòmiques i per això la participació podria ser més alta que mai.Per tant, l'Assemblea exigeix als partits polítics catalans que defensen el dret a l'autodeterminació de Catalunya que presentin una candidatura unitària, atès que en els comicis europeus l'Estat espanyol és una circumscripció única, i per tant, diu, podrien tenir més possibilitats d'obtenir diputats.

