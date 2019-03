Moreno acusa la Generalitat de marginar els «andalusos residents a Catalunya»

El president de la Junta d'Andalusia, Juan Manuel Moreno, ha assegurat que el seu govern no permetrà "que es trepitgin els drets dels andalusos residents a Catalunya" i ha defensat crear una direcció general de Comunitats Andaluses a l'Exterior.En un acte amb la Federació d'Entitats Culturals Andaluses a Catalunya aquest diumenge a Barcelona, ha defensat que "per molt que hi hagi un govern clarament independentista que vol marginar aquests catalans d'origen andalús, el govern d'Andalusia serà un dic de contenció i contrapès", i exigirà respectar els drets d'aquests andalusos, la seva cultura, la seva tradició i la seva llengua.Moreno ha anunciat que inclourà ajudes econòmiques en els pressupostos per a les comunitats andaluses a l'exterior, tot i que ha lamentat que el seu executiu no hereta "la millor de les circumstàncies", però ha promès un esforç i generar ajudes.Moreno ha dit que ell mateix va néixer a Barcelona, "fill de la immigració". "Alguns vam tornar, i altres es van quedar, i aquests necessiten tot el nostre aixopluc i suport, del seu govern, i el tindran", ha afegit.Cal recordar que Moreno va aconseguir ser el nou president de la Junta d'Andalusia gràcies a un polèmic pacte entre el PP, Cs i la ultradreta de Vox. El candidat popular va aconseguir d'aquesta manera trencar quasi quatre dècades d'hegemonia del PSOE.

