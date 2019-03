Mourinho ja es postula per tornar al Madrid i defensa el cop de colze de Ramos a Messi

And in case you thought I was kidding about Real Madrid fans chanting that they want Mourinho, here you go: #ElClasico pic.twitter.com/DZ05gCmRti — Ives Galarcep (@SoccerByIves) 2 de marzo de 2019

José Mourinho té ganes de tornar al Santiago Bernabéu. Així ho ha va admetre implícitament aquest dissabte a Bein Sports després de la segona derrota del Reial Madrid contra el Barça. "Tinc més ganes que mai de tornar a entrenar", va respondre quan se li va preguntar per un possible retorn al Santiago Bernabéu.L'exentrenador del Manchester United considera que el partit dels locals "no va ser una actuació d'un equip feliç, va ser suau". El portuguès també va afirmar la Lliga ja s'ha acabat per als blancs malgrat que "els jugadors i tècnics no poden dir-ho". A més, també va dir que ara el club s'ha de centrar en la Champions League.Mourinho, que va comentar el partit a Bein Sports, va defensar el cop de colze de Sergio Ramos, capità del Madrid, a Leo Messi. El portuguès va dir que el cop va ser per "canviar la temperatura del partit" perquè, segons ell, el partit "no tenia la temperatura d'un derbi, d'un clàssic que pot fer guanyar un títol". La possible agressió del central madridista va quedar impune.

