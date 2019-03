A presó un grup criminal especialitzat en robar a cases cases del Vallès

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat en cometre robatoris en domicilis del Vallès Oriental i Occidental. En una operació, els Mossos van detenir cinc persones, d'entre 18 i 41 anys, a les que es considera responsables de dos robatoris a Sant Quirze del Vallès, un a Matadepera, un a Terrassa, dos a Granollers, dos a Lliçà d'Amunt, dos a Caldes de Montbui i un a Bigues i Riells. Tots els homes són ara en presó provisional. El 20 de febrer els agents dels Mossos van localitzar un vehicle sospitós que sortia d'un domicili que havia estat violentat a Bigues i Riells i van iniciar una persecució que va permetre desarticular la banda.El cotxe va circular "de manera temerària a gran velocitat, travessant línies contínues i avançant vehicles en circumstàncies de risc per als altres usuaris", expliquen els Mossos, que diuen que el cotxe va acabar topant amb un altre vehicle de la policia catalana que els barrava el pas.La investigació ja havia començat a primers de febrer, quan els Mossos van identificar un home amb antecedents per robatoris en domicilis i van relacionar-lo amb un grup especialitzat en entrar a domicilis del Vallès.Segons la policia, els homes "actuaven junts i es distribuïen les tasques per millorar l'efectivitat dels robatoris i procurar-se una fugida ràpida" i accedien als domicilis forçant portes o finestres. Sobretot robaven objectes de valor fàcils de transportar.Arran de la detenció dels homes que conduïen el cotxe, els Mossos van entrar en diverses habitacions d'un hostal de Barcelona, on van localitzar diversos objectes relacionats amb altres robatoris.Els detinguts van passar a disposició judicial el 23 de febrer i el jutge va decretar l'ingrés a presó dels cinc homes.

