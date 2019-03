​Desarticulada una xarxa de comerç il·legal d'animals dissecats d'especial protecció

Una de les peces recuperades en l'operació de la Guàrdia Civil Foto: Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de comerç il·legal d'animals d'especial protecció. En total ha recuperat nou peces dissecades en les actuacions que ha fet a Lleida, Madrid, Navarra i les Illes Balears. A Madrid, els agents del Seprona de la Guàrdia Civil han investigat una persona que actuava d'intermediari i que feia donacions d'animals. Una activitat que està equiparada a la venda segons el conveni Cites i que, segons aquest cos, "podrien ser transaccions encobertes i per tant prohibides per determinades espècies protegides". A Lleida un taxidermista ha estat identificat per tenir 20 exemplars que eren propietat del principal encausat de Mallorca. L'home havia intentat vendre'ls tot i que el seu comerç està prohibit, per aquesta raó la Guàrdia Civil li ha decomissat les peces.A Navarra els agents d'aquest cos han intervingut diverses parts d'un elefant africà naturalitzat, concretament el cap amb la trompa, dos ullals de resina i dues orelles de fibra de vidre.Totes aquestes actuacions formen part de la segona fase de l'operació "Loxodonta", que la Guàrdia Civil va posar en marxa el gener del 2018 i en la qual es va detenir una persona per un suposat delicte de contraban i un altre delicte contra la flora i la fauna silvestre. Concretament, l'arrestat es dedicava a la banda a través d'Internet de trofeus de caça dissecats.En la primera fase es van intervenir 90 animals dissecats, una setantena dels quals van ser comissats definitivament, i que al mercat negre podrien arribar a tenir un valor superior als 200.000 euros. També es van intervenir 104 armes de foc de diversos calibres, 36 d'aquestes no tenien documentació, 18 d'elles funcionaven perfectament i quatre eren armes prohibides.

