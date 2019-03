​Detingudes vuit persones al País Valencià per estafar 100.000 euros per internet

La policia espanyola ha detingut a València vuit persones, tres dones i cinc homes, d'entre 21 i 57 anys, com a presumptes autors d'un delicte d'estafa, després d'oferir en pàgines webs de lloguers d'apartaments inexistents i compravenda d'articles que després no enviaven al seu comprador. S'han resolt 59 denúncies a tot l'Estat i haurien estafat uns 100.000 euros.Les investigacions es van iniciar a finals de l'any 2017, quan els agents van tenir coneixement que un grup de persones estaven obrint comptes bancaris en els quals rebien transferències i ingressos bancaris que podrien tenir procedència il·lícita. Durant les investigacions, es va descobrir que es tractava d'un grup que s'estaria dedicant a estafar utilitzant dues modalitats, compravenda d'articles i lloguers d'apartaments inexistents.Els detinguts utilitzaven diverses maneres per fer-se passar per arrendadors. Una de les quals era atacant els servidors de les empreses dedicades a aquests menesters, i fent-se passar per administradors d'aquestes pàgines, enviant falsos correus als anunciants reals per sol·licitar-los les claus d'accés, al·legant algun problema tècnic a la web d'allotjament, per a posteriorment modificar els anuncis i el futur client contactés amb ells. Una altra manera utilitzada era buscar fotografies d'habitatges a través d'internet i crear anuncis en altres portals a un preu inferior de mercat, aconseguint d'aquesta manera una gran quantitat de clients.Els detinguts, amb antecedents policials, han estat posats en llibertat després de declarar i amb l'obligació de comparèixer davant l'autoritat judicial quan siguin requerits.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor