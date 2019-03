Una neboda de Felip VI, envestida per una vaqueta

L'afició pels toros de Victoria Federica de Marichalar i Borbó li ha jugat una mala passada. La neboda de Felip VI va ser envestida per una vaqueta mentre el seu amic, el torero Gonzalo Caballero, feia una capejada a Toledo al seu costat.La filla petita de la infanta Elena i Jaime de Marichalar, major d'edat, no va patir lesions però sí que es va emportar un bon ensurt. El vídeo va ser enregistrat el passat 9 de febrer i l'ha difós el diari El Español. L'incident de la neboda de Felip VI pràcticament ha coincidit amb la polèmica protagonitzada pel seu germà, Froilán, després que assistís a la manifestació convocada per PP, Cs i la ultradreta de Vox

