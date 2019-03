Presó sense fiança per l'home que va atropellar un company de feina a Lleida

El jutjat de guàrdia de Lleida ha dictat presó provisional, comunicada i sense fiança per l'home que aquest divendres va atropellar un company de feina en una empresa ubicada a la partida de Butsènit.Després de la declaració del detingut aquest matí, la magistrada ha decidit mantenir oberta una causa per homicidi dolós en grau de temptativa.Els Mossos d'Esquadra van detenir divendres l'home, conductor d'un camió i de 40 anys, per l'atropellament aparentment intencionat d'un company de feina a les 8.15 hores. La víctima va ser traslladada en estat greu a l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.

