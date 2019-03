Shakira es rendeix al partidàs de Piqué (i el Barça se suma a la festa)

Mi marido hoy un espectáculo! — Shakira (@shakira) 2 de marzo de 2019

El Barça va tornar a guanyar al Reial Madrid al Santiago Bernabéu (0-1) per segona vegada aquesta setmana. Un dels que ho ha fet possible ha estat el "kaiser" Gerard Piqué, que s'ha convertit en l'emblema de la defensa blaugrana. El català va ordenar els seus companys i va fer un autèntic partidàs, anul·lant les accions de perill dels blancs.El seu partit no va passar desapercebut per a l'afició i una de les seves seguidores més fidels ho va celebrar a les xarxes socials. Es tracta de Shakira, la parella del central del Barça que va fer una piulada emotiva, rendint-se a Piqué: "El meu marit, avui un espectacle!".A la festa també s'hi va sumar el community manager de les xarxes del FCB, que amb una piulada enginyosa va respondre el missatge de la cantant colombiana. Això és el que va dir el club:Després del partit, Piqué va continuar el recital a la zona mixta i, davant de les acusacions d'un periodista contra els presos polítics, va tornar a defensar-los amb contundència

